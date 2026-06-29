BTSのVが、ギャップのある肉体美を披露した。6月28日、Vは日常のさまざまな近況を収めた写真を数枚投稿した。【写真】V、鍛え上げられた肉体公開された写真には、美術館で作品を鑑賞する姿から、飛行機内でリラックスして過ごす姿、運動中に撮影した姿まで、Vの多彩な日常が収められている。なかでも話題を集めたのは、Vの“ギャップ”あるフィジカルだ。写真の中のVは、広い肩のラインと、一目見ただけでも厚みを増したことが分か