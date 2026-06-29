普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「恙無い」はなんて読む？1文字目が見慣れない「恙無い」という言葉。「恙無い」は、とてもポジティブな意味を持っています。誰もが「恙無い」1年を過ごしたいと思うはず！いったい、なんと読むのかわ