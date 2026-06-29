貯金７でセ・リーグ首位の巨人は３０日からヤクルトとの東北シリーズ２連戦に臨む。ヤクルト、阪神が０・５差の２位タイとなっていて、首位決戦となる。初戦は青森・弘前、２戦目は岩手・盛岡で予定している。巨人の青森県での１軍試合開催は１９５３年８月４日、八戸長根でのダブルヘッダー広島戦（１勝１敗）以来７３年ぶり。当時は川上哲治が「４番・一塁」で計９打数５安打３打点、千葉茂が「２番・二塁」で９打数３安打