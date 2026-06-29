話題のBLドラマに主演し、注目度急上昇中の俳優・堀海登が、10月2日(金)、ワニブックスより写真集（撮影:Hiroki Asano 価格:3,850円(税込み)【動画】堀海登出演「夫の家庭を壊すまで」TVerで配信中！端正なルックスと人懐っこい笑顔で国内外のファンを魅了。さらにプロ雀士としても活躍するなど、多彩な才能を持つ注目株だ。本作では、さまざまな衣裳やシチュエーションで撮り下ろしを敢行。爽やかな表情から大人っぽい一面まで、