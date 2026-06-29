6月29日未明、名古屋市天白区の住宅で火事があり、2人が死亡しました。 【写真を見る】｢焦げ臭いにおい、もやのような煙がある｣ 名古屋･天白区で住宅火災 住人の81歳女性と40代くらいの男性死亡 警察と消防によりますと29日午前2時前、天白区植田東で｢焦げ臭いにおい、もやのような煙がある｣と消防に通報がありました。 81歳の女性と40代くらいの男性死亡 火元は2階建ての住宅で、消防車など19台が出動し火は約1時間半後に消し