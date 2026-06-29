愛知県一宮市の社会福祉法人が、勤務実態のない当時98歳の相談役に給与を払っていたとして、行政指導を受けていたことが分かりました。 【写真を見る】勤務実態ない当時98歳の相談役に給与支払う… 別の老人ホームでは報酬の不正請求も 社会福祉法人に行政指導 愛知・一宮市【独自】 県の勧告を受けたのは、一宮市の社会福祉法人愛知慈恵会です。関係者によりますと、理事長の母親で当時98歳の相談役は、介護認定をうけ系