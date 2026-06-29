吉田優利が自身のインスタグラムを更新。今季海外メジャー第3戦「KPMG全米女子プロ選手権」で予選落ちとなってしまった悔しい気持ちを、英語で「週末のお休みなんていらなかったのに…」と投稿した。【写真】左ヒジを抜くのがポイント！ 吉田優利のバンカーショット連続写真（全4枚）今シーズンは、この大会まで15試合に参戦し、予選通過は8試合。2つのメジャー大会も予選を通過してきたのだが、今回は2打届かなかった。しかし悔し