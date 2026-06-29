小柄な体からは想像できないほどの飛距離を誇るドラコン女子。最長337ヤードの記録を持つプロドラコン選手・梅田日陽に、振り遅れによるコスリ球を防ぐドリルを教えてもらった。【連続写真】打つ直前にヘッドを上げる意識でフェースターンするドラコン女子のドリルスイング◇◇◇ドライバーで飛ばすためには、コスリ球を絶対に防がなければいけません。球がつかまらないとハイドローも打てませんし、飛距離も稼げません。だ