スポーツを応援する人の熱中症のリスクについて学んでもらおうと大手食品メーカー「味の素」が高校の吹奏楽部を対象に出前授業を行いました。出前授業を行ったのは、大手食品メーカー「味の素」の管理栄養士、關明日香さんです。スポーツをする人だけでなく応援する側の熱中症リスクについて学んでもらおうといちき串木野市の神村学園の吹奏楽部を対象に行われました。出前授業では、