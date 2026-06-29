速報です。４月に三原市にある会社敷地内の土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察は２９歳の男を強盗殺人の容疑で逮捕しました。 無職の２９歳の男は３月、三原市にある会社敷地内で遺体が見つかった男性（２９）への債務７００万円を免れる目的で、男性を土の中に埋め殺害した疑いがもたれています。 容疑者の男は取引先の会社と勤務していた会社から少なくとも現金４００万円をだまし取ったとして、すでに逮捕・起訴