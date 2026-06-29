三原市強盗殺人容疑事件の逮捕を受け、29日午後1時半から警察の会見が開かれる東広島署の前から中継です。事件発覚のきっかけはことし2月に東広島市でおきた殺人事件でした。警察は東広島署におよそ70人態勢の捜査本部を設置。ことし4月、捜査の過程で三原市の会社の敷地内で証拠品の捜索をしていたところ、徳田さんの遺体を発見。徳田さんとは2月の事件の共犯関係にあったとみられています。また、倉本容疑者は、別の詐欺の罪で2