ブタの腎臓を人に移植する国内初の治験が、２０２８年にも北海道大学病院などで実施される計画であることが分かりました。ブタの腎臓を人に移植する治験の計画を進めているのは、明治大学発の新興企業「ポル・メド・テック」です。「ポル・メド・テック」によると、２０２８年にも北海道大学病院と神奈川県の総合病院で、６０代の重度の腎不全患者数人に、拒絶反応を起こしにくく遺伝子改変したブタの腎臓を移植するということです