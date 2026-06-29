奄美地方では、大雨となっていて十島村の口之島の全域に避難指示が出されています。奄美地方では、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。十島村には、レベル4土砂災害危険警報が出されていて、口之島の全域61世帯90人に避難指示が発表されています。十島村では、29日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。