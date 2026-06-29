丸山茂樹が代表理事を務める一般財団法人『丸山茂樹ジュニアファンデーション』は28日、第36回「丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会」（ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース）を開催した。【写真】月曜日決戦！女子4億円大会のLIVEフォトギャラリー27日に行われる予定だった男子の部は、悪天候の影響で中止。中学・高校女子の部のみ行われた。18ホールストロークプレーの結果、高校生は境美玲（埼玉栄高1年）、中学生