NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月28日、ブログを更新しました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さんW杯ブラジル戦への期待をつづる 「ボケボケの頭に刺激を」災害への備えも呼びかけ【ニャンちゅう】津久井さんは、「たくさん刺激を受けています♪」と題した投稿で、「ボケボケの頭に刺激を」と求め