サッカーワールドカップ。対戦相手のブラジル代表のサポーターも、ヒューストン、そして、ブラジルから熱い声援を送っています。記者「ブラジル代表の選手があすの日本戦に向け、練習に向かいます」ヒューストンにあるブラジル代表の宿舎前に集まった100人近くのサポーターは、エースのヴィニシウスやネイマールらに早朝から熱い声援を送っていました。「とても興奮しているよ」「3−1、いや10−0」「2−1でブラジル」「ネイマール