青森市の八甲田山系にタケノコ採りに入った男性がきのう行方不明となり、上空から捜索したところ、クマのそばに倒れている人らしき姿が見つかり、警察などが現場の確認を急いでいます。クマによる人身被害がおきたおそれがあるのは青森市の八甲田山系で、現在、猟友会や警察などが捜索しています。八甲田山系ではきのう、タケノコ採りに入った工藤正治さんの行方が分からなくなり、警察のヘリコプターが上空から捜索したところ、ク