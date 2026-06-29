プロ野球の北海道日本ハムファイターズなどで活躍した、野球解説者・タレントの中田翔（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。息子2人との親子ショットを公開し、その近影に反響が寄せられている。【写真】「めちゃスリムになってる」中田翔が親子ショットで見せた近影「皆さん是非アスリートオイル試してみて〜!!」と自身がアンバサダーを務めるオイルを手に、長男、次男との3ショットを投稿。息子たちが中田に寄り添う、