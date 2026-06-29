FIFAワールドカップ。30日の日本対ブラジル戦が行われるヒューストンから中継です。ヒューストンにあるスポーツバーからお伝えします。こちらは、午後9時半を過ぎたところですが、サムライブルーのユニホームを着た日本代表のサポーターが大勢集まっています。ヒューストンでは28日、日本代表を応援するイベントが開かれ、サポーターが集まり、応援歌を歌いながら熱いエールを送っていました。「諦めないのが日本の強いところだと