大川原化工機冤罪事件で保釈が認められず亡くなった元顧問の遺族が、裁判官の判断を違法として国に賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が29日、東京地裁であり、妻は「執拗に繰り返された保釈却下理由を裁判官たちに聞きたい」と述べた。