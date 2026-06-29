阪神は29日、アンダーソン・セベリーノ投手（31、前メッツ3A）と選手契約を締結したことを発表した。背番号は「97」。セベリーノは球団を通じて「私の人生の新しい章の始まりがとても待ち遠しいです。素晴らしいファンの皆さんの前でプレーし、素晴らしい日本の文化にも触れ、昨年に続いての優勝を勝ち取るために全力でプレーします。アリガトウゴザイマス！」中継ぎ左腕のセベリーノはメジャー通算6試合で0勝0敗、防御率6・