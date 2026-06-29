歌舞伎俳優中村獅童（53）と長男陽喜（はるき＝9）次男夏幹（なつき＝6）が29日、都内で、スーツケースの製造、販売を行うアジア・ラゲージの新商品発表とウェブCM会見に出席した。獅童一門が監修したKABUKIシリーズと、キッズサイズが発表された。スーツケースを持って行きたい所を聞かれ、陽喜は「韓国、長崎に行きたいです。韓国は魅力的な都会でいろんなことしたいです。長崎のハウステンボスに行ってみたいです」と言い、夏幹