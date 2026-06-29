大阪地下街が運営する大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」は、7月1日よりファミリー層や若年層をターゲットにした夏の大型プロモーションを順次開催する。ホワイティうめだ × 映画『キングダム 魂の決戦』タイアップキャンペーン第1弾は、今夏公開の映画『キングダム 魂の決戦』とのタイアップキャンペーンを実施する。7月中は館内の物販・サービス店舗各店でお得なセールを実施するほか、7月6日〜12日までの7日間は、利用額