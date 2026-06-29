鶏之諺Tokyo01店は6月25日、つけ麺の新感覚トッピング「柚子出汁かき氷」と「特製醤油卵黄漬け」の販売を開始した。柚子出汁かき氷を乗せた特製つけ麺このトッピングは、大阪の梅田で創業した鶏白湯専門店「鶏之諺」が、その技術とノウハウを結集して開発したもの。厳しい猛暑が予想される夏に向け、約半年間の開発期間を経て完成させた。「柚子出汁かき氷」は、魚介と昆布の旨味を閉じ込めた出汁を凍らせてかき氷にしたもので、氷