猫城主さんじゅーろーぷっくりシール 提供：高梁市観光協会 高梁市観光協会は、備中松山城の猫城主「さんじゅーろー」のぷっくりシールを7月1日から高梁市観光駐車場や高梁観光交流センターなどで販売すると発表しました。 ぷっくりシールは、透明な樹脂素材などで表面がドーム状に盛り上がった、立体感とツヤのあるシールです。市観光協会が「さんじゅ