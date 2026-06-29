北九州市若松区で、当時34歳の女性が殺害された事件から25年となり、警察と遺族が情報提供を呼びかけました。 この事件は2001年6月29日、北九州市若松区青葉台南で、関岡晴美さん（当時34）が胸や背中などを刃物で刺され、殺害されたものです。 事件当日、現場から3キロ離れたスーパーのATMで、何者かが晴美さんのカードで現金およそ50万円を引き出していたことが分かっています。 未解決のまま2