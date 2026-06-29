7月12日に初日を迎える大相撲名古屋場所の新番付が発表され、史上初めて幕内全員が平成生まれとなりました。新番付は北区のIGアリーナで午前6時から配布され、若手力士たちが番付表の束を受け取り、それぞれの部屋に持ち帰りました。新番付では、5月の夏場所で11勝をあげた義ノ富士が新小結に、一意と大青山が新入幕を果たし、今場所は初めて幕内全員が平成生まれとなりました。夏場所で12勝をあげ、4年ぶりの優勝を