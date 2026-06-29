岐阜県高山市で、ブランドメロン「飛騨メロン」の収穫が最盛期を迎えています。美しい網目が特徴の飛騨メロンは、おいしさを凝縮させるために1本のツルに1玉だけを残して育てられ、高山市江名子町の林農園では約7900玉を栽培しています。今シーズンは、先月の記録的な暑さの影響で、例年より早い今が収穫の最盛期です。飛騨メロンは手元に届いてから、1週間ほど置いて香りを楽しんでから食べると甘みが増すというこ