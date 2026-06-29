女優・星野真里が、２８日放送の同局系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演した。番組では星野をよく知る人物として明石家さんまがＶＴＲで登場。そして２人はさんまがＭＣを務める２００４年に放送された人気番組「踊る！さんま御殿！！」で初共演。その際の映像が映し出された。この時にさんまは星野のおもしろさに心をつかまれたそう。「追い込まれたらこの人は面白いなと思ったんで、ハートをキャッチされた