神奈川県内でおよそ150件の住居侵入や窃盗を繰り返していたとみられるベトナム人が逮捕されました。ベトナム国籍のチャン・ヴァン・ドゥック容疑者（33）は5月、横浜市南区の90歳の女性宅に侵入した疑いがもたれています。県内では2026年に入り無施錠のドアや窓ガラスをバーナーで焼き切り鍵を開ける手口で住宅に侵入し現金や貴金属が盗まれる事件がおよそ150件起きています。チャン容疑者の自宅からは犯行に使った道具や被害品が