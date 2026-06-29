©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … とあるお仕事でエビシーとツーショット！ 久しぶりに会うとその可愛らしさに惹かれます。 写真を撮る時にカメラではなく私を見つめる エビシー、愛くるしい。 小櫃