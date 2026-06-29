先週、南砺市で発生したクマによる人への被害を受けて、富山県はきょう緊急の対策会議を開き、緊急時の警戒・連絡体制を確認しました。オンラインで開かれたきょうの会議には、県自然保護課をはじめ、各市町村の担当課や猟友会警察関係者らおよそ40人が参加しました。会議では、今月26日に南砺市で発生した人身被害の状況や、この時期の出没傾向についてそれぞれ説明がありました。そして、クマの出没が確認された時の緊急時の警戒