富山県は先ほど、富山空港と台湾の台北を結ぶ定期便が今年8月から運行を再開すると発表しました。富山と台北を結ぶチャイナエアラインの定期便は、今年8月20日から運航を再開します。週2便、月曜・木曜に富山と台北を往復します。先ほど午前11時半から、新田知事が会見を開いて概要を説明しています。富山・台北の定期便は、新型コロナ感染が拡大した後の2020年3月から運休が続いていました。3年前からは臨時便の運航が始まりまし