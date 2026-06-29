サッカーの日本代表が今夜、FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦に臨みます。5回の優勝を誇る強豪ブラジル戦へ、両チームの最新情報です。試合が行われるアメリカ・ヒューストンの会場で、前日練習を行った日本代表。明るい表情で最終調整を行いました。初戦で左膝を負傷しその後の試合を欠場している久保建英選手の姿もありましたが、森保監督は欠場を明言。それでもチームに帯同し全員でサッカー王国に挑みます。長友