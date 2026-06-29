■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド日本 3ー2 フランス（日本時間29日、フランス）【写真で見る】試合後の選手たちネーションズリーグの男子予選ラウンドで、男子日本代表（世界ランク4位）はフランス（同7位）にセットカウント3−2（28ー30、19ー25、25ー17、35ー33、15ー12）で勝利し、開幕からの連勝を8に伸ばした。この試合で解説を務めた東京グレートベアーズのキャプテン古賀太一郎選手（36）が大逆