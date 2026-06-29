【週刊プレイボーイ28号】 6月29日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ28号」を6月29日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。 今週の週プレは、加藤玲菜さんが表紙＆巻頭グラビアに登場。また、気象予報士・吉井明子さんが初水着を披露。さらに、「ミスマガジン2025」ミスヤングマガジン受賞・晴ここ