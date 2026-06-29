拉致被害者の曽我ひとみさんによる講演会が新潟市の中学校で開かれました。曽我ひとみさんは48年前、佐渡の自宅の近くで母・ミヨシさんとともに北朝鮮に拉致されました。ミヨシさんは今も帰国を果たしていません。【曽我ひとみさん】「いまなら母に恩返しができると思います、当時できなかったことを思う存分させてあげたいと思っています」【中学3年生】「北朝鮮に残っている人たちも日本に帰りたいと強く思い続けていると思うの