【週刊ビッグコミックスピリッツ 31号】 6月29日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 31号」を本日6月29日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭グラビアには、福井梨莉華さんが登場。巻頭カラーは「新九郎、奔る！」。巻中カラーとして「ヨシダ檸檬ドロップス」と「富士山大噴火」がそれぞれ掲載されている。