ことし5月、新潟市中央区で車のボンネットに人を乗せたまま走行し、振り落としたとして19歳の男がきのう殺人未遂の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは住居不定の無職の19歳の男です。警察によりますと男はことし5月、新潟市中央区弁天1丁目の路上で、ボンネットに知人の50代男性を乗せた状態で車を数メートル走行させ、振り落として殺害しようとした疑いがもたれています。50代男性は鎖骨とろっ骨を骨折しました。2人は路