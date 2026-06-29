29日未明、名古屋市天白区の住宅で火事があり、1人暮らしの81歳の女性と身元の分からない男性の2人が死亡しました。火事があったのは天白区植田東三丁目の2階建ての住宅で、午前2時前、「焦げ臭い匂いがしてもやのような煙がある」と近所の人から119番通報がありました。火は1時間半あまりで消し止められましたが、消防によりますと、現場で40代くらいの男性の死亡が確認されたほか、この家に住む井上緋蛾子さん(81)が意識不