6月29日（現地時間28日）。シャーロット・ホーネッツとフェニックス・サンズの2チーム間で、トレードが合意に達したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。トレードの詳細は下記のとおり。 ◆■ホーネッツとサンズのトレード詳細 ・ホーネッツ獲得 グレイソン・アレン ロイス・オニール 2033年のドラフト1巡目指名権 ・サンズ獲得 マイルズ・ブリッジ