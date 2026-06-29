7月3日に公開される『トイ・ストーリー5』に、花江夏樹、木村昴、上坂すみれらがカメオ声優として参加していることが発表された。 参考：乃木坂46 井上和、納得の『トイ・ストーリー5』声優抜擢“好き”を原動力に掴んだ夢の舞台 世界初の長編フルCGアニメーションとして映画史を変えた1995年全米公開の『トイ・ストーリー』。日本では1996年3月23日に公開され、その革新的な映