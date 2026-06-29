音田雅則のメジャーデビューシングル「back shot」が、TVアニメ『黄泉のツガイ』第2クールオープニングテーマに起用される。 （関連：【映像あり】音田雅則、メジャーデビューシングル「back shot」使用のTVアニメ『黄泉のツガイ』第2クールメインPV） 音田雅則は本楽曲について「私がこれまで生きてきた中で感じていた不信感、偽善のような“人間の裏の顔”というテӦ