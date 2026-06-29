「一ノ瀬先生がいい看護婦なら、私は看護婦にはなれないし、なりたくありません」 参考：『風、薫る』第67話、りん（見上愛）が虎太郎（小林虎之介）に悩みを打ち明ける NHK連続テレビ小説『風、薫る』第66話では、ヒデ（池田朱那）がりん（見上愛）に退職の意志を伝えた。 ツヤ（東野絢香）が病院を去ってから2カ月。りんは以前にも増して、仕事に打ち込むようになっていた。それは単純に仕事が忙しくなったというよりは、