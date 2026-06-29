２９日前引けの日経平均株価は前営業日比４９１円４５銭安の６万８８６９円４３銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億１６９５万株、売買代金概算は５兆６０８５億円。値上がり銘柄数は９３２、対して値下がり銘柄数は５７３、変わらずは３１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は日経平均株価が続落。前週末の急落を受け、ＡＩ・半導体関連株の一角に押し目買いの動きが観測され、日経平均は朝方に高く始ま