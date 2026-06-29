『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』の6週目限定来場者特典が、「描き下ろしイラストカード」に決定した。7月3日より配布される。 参考：神谷浩史のキャリアにとっての『劇場版モノノ怪』「もしかしたらこれが最後かもしれない」 本作は、2000年代にテレビ放送されて以降、根強いファンを持つ『モノノ怪』の完全新作劇場版三部作の完結編。謎の男・薬売りが、人の情念や怨念が取り憑いたモノノ怪によって引き起こされる