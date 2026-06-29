２９日の債券市場で、先物中心限月９月限は反落。この日の時間外取引で米原油先物が上昇しており、原油高を通じた国内物価の上振れリスクを意識した売りが優勢だった。 米中央軍が２７日に複数のイラン軍事施設を空爆したと発表し、イランのイスラム革命防衛隊は２８日にクウェートとバーレーンの米軍施設を攻撃したと表明。ホルムズ海峡を巡る不透明感が強まるなか、時間外取引で米原油先物が１バレル＝