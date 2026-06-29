きょうは午後も晴れ間が広がるものの、所々で雨が降るでしょう。 【写真を見る】東海地方 晴れ間広がるものの所々で雨 予想最高気温は名古屋31℃ 岐阜32℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/29 昼） 正午前の名古屋市内は、雲はありますが朝から日差しがよく届いています。この時間の気温は29.6℃で、風は強くありません。 きょうの午後は雲が出やすいものの、各地で晴れ間が広がるでしょう。大気の状態が不安定になり、所々で雨が