明星企画は6月末から順次、2026年4月に発売し好評を博した「赤べこぷっくりキラキラシール」の第2弾商品「カラーべこぷっくりキラキラシール」の販売を開始する。カラーべこぷっくりキラキラシール同商品は、福島の郷土民芸品である「赤べこ」を身近に楽しんでほしいという想いから、赤や青、黄、緑、ピンク、黒など個性豊かな色合いにアレンジした「カラーべこ」をテーマにしている。シールはぷっくりとした立体感のある仕様で、