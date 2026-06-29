きのうからけさにかけて、山形県鶴岡市でクマの目撃が相次いでいます。 鶴岡市などによりますと、きのう午前８時３０分ごろ、鶴岡市中山にある農作業小屋で、体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。クマは米を食べていたとみられ、その後目撃場所から移動したということです。 午後２時ごろには、鶴岡市大岩川にある温海町森林組合の駐車場で、体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。 さらに